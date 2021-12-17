كشف خدعة رجل حصل على 170 ألف يورو بادعاء العمى

2021/12/17 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬امس‭ ‬رجلاً‭ ‬تلقّى‭ ‬مساعدة‭ ‬مالية‭ ‬لسنوات‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بحجة‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬إعاقة‭ ‬بصرية،‭ ‬إثر‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬قيامه‭ ‬بعملية‭ ‬احتيال‭ ‬بعد‭ ‬ضبطه‭ ‬أثناء‭ ‬تجوّله‭ ‬عبر‭ ‬دراجة‭ “‬سكوتر‭” ‬وتسوّقه‭ ‬في‭ ‬المتاجر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬وتلقّى‭ ‬الرجل‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬باليرمو‭ ‬بصقلية،‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬170‭ ‬ألف‭ […]

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