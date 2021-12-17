الصدر والكاظمي وصالح في استفتاء أكثر الشخصيات العربية تأثيراً لعام 2021

2021/12/17 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اختارت المنصة الإعلامية الأبرز في روسيا "آر تي" 3 شخصيات عراقية، في استفتاء شمل نحو 30 زعيماً، لاختيار الشخصية العربية الأكثر تأثيراً عام 2021.

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وحدد الاستفتاء 29 شخصية من بينها، 3 شخصيات عراقية، هم كل من، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، الرئيس السوري بشار الأسد، وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وزعيم حركة أنصار الله في اليمن عبدالملك الحوثي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان،وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد، وآخرين.

وتصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ترتيب التصويت بفارق شاسع عن الشخصيات الأخرى، بعد دقائق قليلة من إطلاق الاستبيان في الموقع الروسي البارز.



إذ صوت أكثر من 10 آلاف لصالحه خلال العشر دقائق الأولى من بدء التصويت.

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