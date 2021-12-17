البزّاز يتبنى علاج فتاة عراقية هوجمت بمادة التيزاب

2021/12/17 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ تبنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬قضية‭ ‬الأميرة‭ ‬مريم‭ ‬الطالبة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬بعد‭ ‬تشويه‭ ‬وجهها‭ ‬بمادة‭ ‬التيزاب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شاب‭ ‬رفضت‭ ‬الزواج‭ ‬منه‭..‬ ‭ ‬وتكفل‭ ‬البزاز،‭ ‬كعادته‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬الادوار‭ ‬الوطنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬،‭ ‬بعلاج‭ ‬الشابة‭ ‬مريم‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭ ‬وجرى‭ ‬الاتصال‭ ‬بعائلتها‭ ‬على‭ […]

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