متى لا تقع الحرب؟

2021/12/17 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لو‭ ‬سرنا‭ ‬مع‭ ‬التصريحات‭ ‬وعواجل‭ ‬نشرات‭ ‬الاخبار‭ ‬في‭ ‬المحطات‭ ‬العالمية،‭ ‬لقلنا‭ ‬انّ‭ ‬الحرب‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬او‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬ابعد‭ ‬حدود‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬مفاوضات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متعثرة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬وضد‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬التحشيد‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬أوكرانيا‭.‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬غير‭ ‬المرئي،‭ ‬هناك‭ ‬مفاوضات‭ ‬جادة‭ ‬ومتابعة‭ ‬لتطورات‭ ‬الأوضاع‭ […]

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