قتلى ومفقودون في فيضانات أربيل وتحذيرات من الأسوأ

2021/12/17 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭- ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬12‭ ‬شخصاً‭ ‬وفقد‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬نجمت‭ ‬عن‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬ضربت‭ ‬أربيل‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬الجمعة،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬قائمقام‭ ‬مركز‭ ‬أربيل‭ ‬نبز‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حذّرت‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬فيضانات‭ ‬إضافية‭. ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬درجة‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬وضواحيها‭ ‬الريفية‭ . ‬ونجم‭ ‬عن‭ ‬السيول‭ ‬تدمير‭ […]

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