وكالة بغداد اليوم الاخبارية تنفي نشرها خبراً مزيفاً عن محافظ واسط

2021/12/17 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصنشرت صفحة "عراقيون بلا قيود" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مزيفاً نسب إلى وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن محافظ واسط محمد المياحي وزواجه من احدى الإعلاميات.واذ تنفي وكالة بغداد اليوم الإخبارية نشرها لهذا الخبر وعلاقتها به، تؤكد أنها تحتفظ بحقها القانوني للرد على هذه الصفحة التي نشرت خبراً مزيفاً ونسبته الى الوكالة.

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