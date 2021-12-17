2021/12/17 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / شهدت محافظة كربلاء المقدسة حالة قتل لشخص خلال مشاجرة نتيجة لتصادم سيارة مع دراجة نارية في احد الاحياء الجنوبية حيث قام سائق الدراجة بطعن سائق السيارة بسكين ادت الى وفاته .وذكر مصدر امني قيام شاب من اهالي قضاء الحر بالانتحار من خلال شنق نفسه عصر اليوم الجمعة لاسباب غير معروفة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص وانتحار شاب بشنق نفسه في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص وانتحار شاب بشنق نفسه في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).