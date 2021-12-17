ديالى : التريث في تطبيق قرار رفع اسعار الوقود

2021/12/17 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت إدارة محافظة ديالى عن التريث في تطبيق قرار رفع أسعار الوقود في محطات التعبئة داخل المحافظة.وقال النائب الأول لمحافظ ديالى كريم علي اغا انه عقد اجتماعا مع مدير فرع المنتجات النفطية في ديالى حيدر خضير عباس لمناقشة قرار رفع اسعار الوقود في محطات التعبئة في ديالى .مبينا انه جرى الاتفاق على التريث بتطبيق قرار رفع اسعار الوقود .وأضاف، أن "الاسعار القديمة / 450 دينارا للتر الواحد / ستبقى بدون أي تغيير في عموم محطات الوقود في ديالى، بدون استثناء"./انتهى

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