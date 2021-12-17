العراق وإيران يوقعان الأحد مذكرة تفاهم أولمبي مشترك

2021/12/17 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعيعتزم العراق وإيران توقيع مذكرة تفاهم أولمبي مشترك الأحد المقبل.وذكر بيان للجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي إستقبل اليوم نظيره الايراني رضا أميري والوفد المرافق له"وأضاف، أن "الطرفين سيوقعان مذكرة تفاهم أولمبي مشترك صباح الأحد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد."وأشار الى انه "حضر الاستقبال الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية هيثم عبد الحميد والأمين المالي أحمد صبري فيما رافق أميري عضوا المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الايرانية علي رضا رحيمي وسيد عبدي إفتخاري ومدير العلاقات العامة محمود عبد اللهي ومدير العلاقات الخارجية فريد فتاحيان.

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