ساويرس يبيع حصة الأغلبية في

2021/12/17 | 23:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قالت محطة "يورونيوز" المتعثرة، اليوم الجمعة، أن الملياردير المصري نجيب ساويرس من المقرر أن يبيع حصته الأكبر في الإذاعة الإخبارية إلى شركة الاستثمار البرتغالية ألباك كابيتال.وأوضحت "يورونيوز"، إنه بموجب العرض الملزم ، ستستحوذ شركة …

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