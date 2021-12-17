2021/12/17 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب الحوثيون في إعادة دبلوماسي إيراني إلى بلاده فورا وطلبوا من السعودية التي تفرض حصارا جويا على اليمن السماح بالخطوة التي ترى فيها الرياض علامة على توتر بين طهران والحوثيين، وفق صحيفة أميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يطلبون مساعدة الرياض في إعادة "دبلوماسي إيراني" لبلاده.. والمملكة ترد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يطلبون مساعدة الرياض في إعادة "دبلوماسي إيراني" لبلاده.. والمملكة ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).