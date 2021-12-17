2021/12/17 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الجمعة، إن الحوثيين طلبوا من السعودية السماح بمغادرة سفير إيران عبر أجواء اليمن، وهو الطلب الذي رفضته الرياض مقترحةً نقله عبر سلطنة عُمان أو العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الصحيفة أنه تم تهريب عنصر من الحرس الثوري الإيراني يدعى حسن إيرلو إلى اليمن العام الماضي وعين سفيرا للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال مسؤولون شرق أوسطيون وغربيون إن الحوثيين يريدون الآن إعادته إلى طهران.

وأفادت الصحيفة بأن الحوثيين طلبوا من السعودية التي تفرض حصارا جويا شاملا على العاصمة اليمنية صنعاء، السماح للدبلوماسي الإيراني الكبير في البلاد بالعودة على الفور إلى إيران، وهو طلب اعتبره المسؤولون السعوديون علامة على التوتر بين طهران وجماعة أنصار الله.

وكان حسن إيرلو منخرطا في مساعدة الحوثيين في التخطيط بساحة المعركة، لكن نفوذه في اليمن عزز التصور السلبي في البلاد بأن القوة المتشددة تستجيب لطهران، وفقا لمسؤولين إقليميين.

وصرح مسؤول إقليمي: "لقد أصبح إيرلو عبئا عليهم..



إنه مشكلة سياسية".

وأوضحت الصحيفة أن الرياض قالت لقادة الحوثيين إنها لن تسمح لإيران بقيادة طائرة إلى اليمن لإيصال إيرلو، وأنه لا يمكنه الطيران إلا على متن طائرة من عمان أو العراق ولن يسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين.

وفي 18 أكتوبر 2020 عينت إيران سفيرا لها في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، واعتبرت الحكومة اليمنية هذه الخطوة "غير قانونية وتدخلا سافرا".

ترجمة RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تقترح نقله عبر العراق.. تقرير: الحوثيون يحاولون التخلص من سفير إيران!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تقترح نقله عبر العراق.. تقرير: الحوثيون يحاولون التخلص من سفير إيران!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).