دراسة: قلة النوم تلعب دورا في ظهور قشرة الرأس

2021/12/18 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعاني واحد من كل شخصين في العالم من قشرة الرأس في مرحلة ما من حياته، والتي تحدث نتيجة الفطريات الملاسيزية التي تعيش على الزيوت التي نتتجها فروة الرأس.ولدى بعض الناس حساسية تجاه حمض الأوليك الذي تنتجه هذه الفطريات وهذا ما يسبب قشرة الرأس.وهناك الكثير من العوامل التي قد تجعل الأمر أسوأ، بداية من التغيرات الهرمونية والتوتر إلى منتجات تصفيف الشعر وصولا إلى تغير الطقس.لكن هل تعلم أن قلة النوم يمكن أن تلعب دورا في ظهور قشرة الرأس؟.تقول ستيفاني سي من كبار المتخصصين في علم الشعر في حديث لموقع "إكسبريس" البريطاني إن النوم مهم لجميع جوانب الصحة بما في ذلك صحة فروة الرأس.وتضيف: " يقوم الجسم بجميع أعمال الإصلاح الخاصة به أثناء النوم، ولهذا السبب من المهم للغاية ضمان حصولك على نوم جيد ليلا".وتشير إلى أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة مستويات التوتر لديك، مما يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس الموجودة.وتتابع: "ارتفاع مستويات التوتر يمكن أن يسبب ويزيد مستويات هرمون الكورتيزول، والذي يؤدي إلى إنتاج فروة الرأس المزيد من الزيوت التي تتفاعل بدورها مع الفطريات الملاسيزية التي يمكن أن تؤدي إلى قشرة الرأس".لذلك يجب أن يحصل جميع البالغين على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة لأسباب تتعلق بالصحة والجمال، بحسب ستيفاني سي.

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