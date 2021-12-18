الفلسفة الماركسية ومسألة القيمة - مالك ابوعليا

2021/12/18 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب المقال: أوليغ غريغوريفيتش دروبنيتسكي*ترجمة مالك أبوعلياان الاشارات بعد الحروف أ، ب، جـ...



من عمل المُترجمفي السنوات الأخيرة، طُرِحَ السؤال حول موقف الفلسفة الماركسية تجاه ما يُسمّى بمشكلة القيمة.



لا يقتصر الأمر على أن علم القِيَم axiology البرجوازي، الذي كان يتطور على مدى ثلاثة أرباع قرن، يجب أن يُحلل نقدياً.



محور المسألة هو ما اذا كان علم القِيَم الماركسي مُمكناً(أ).



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