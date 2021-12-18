- الكتابة - وطنى وشغفى .. فرحى ونزفى .. بيتى وقبرى - منى حلمي

2021/12/18 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي " الكتابة " وطنى و شغفى ..



فرحى ونزفى ..



بيتى وقبرى --------------------------------------------------------- هى وحدها ، وهبتنى معنى حياتى ، وأمطرتنى بثمار الاستغناء عن ملذات تشمئز منها روحى ، ويتقزز لها جسدى .



هى وحدها ، المناعة ضد فتك الفيروسات ، و غدر الأمراض ، أنانية الأصدقاء ، وغيرة الصديقات .



وحدها ، صومعتى الدافئة ، حينما يبخل الز ......





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