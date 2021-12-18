2021/12/18 | 00:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7uBzRBZHMkU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبر السعيد يطلق صوت كرار بموال و أغنية للراحل رياض أحمد | الحصاد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبر السعيد يطلق صوت كرار بموال و أغنية للراحل رياض أحمد | الحصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).