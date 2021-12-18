2021/12/18 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yQpurDeyHm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يبحث مع بارزاني اجراءات مواجهة السيول وملفات أخرى في نشرة منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يبحث مع بارزاني اجراءات مواجهة السيول وملفات أخرى في نشرة منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).