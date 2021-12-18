تعميم من قائد فرقة العباس بشأن قضية الفروقات المالية التي تسببت بـ’انشقاق’

2021/12/18 | 00:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت قيادة فرقة العباس القتالية، تعميماً إلى منتسبيها، بشأن قضية الفروقات المالية في رواتب المقاتلين، والتي تقول الفرقة إنها حسمت دعوى لصالحها ضد مديريتي المالية والإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي.

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وجاء في نص التعميم الذي تلقى "ناس" نسخة منه، تعليمات إلى المقاتلين، والمتقاعدين، والمفسوخة عقودهم، تحدد مسار استعادتهم للمبالغ المستقطعة، وذلك بعد انتهاء أعمال اللجنة التدقيقية من وضع توصياتها بين الفرقة والعتبة العباسية، على أن تتم المراجعة خلال 30 يوما من تاريخ صدور الكتاب.

وأوضحت قيادة فرقة العباس القتالية، الإثنين الماضي، ملابسات ما قالت إنها "محاولة عدد من العناصر الانشقاق، سعياً إلى الفوضى بدفع من جهات خارج الفرقة".





وكان عدد من عناصر الفرقة أعلنوا عزمهم على الانشقاق، بداعي وجود شكاوى ضد قيادة الفرقة، تتعلق بالمستحقات المالية.

وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 كانون الأول 2021): "لقد دأبت فرقة العباس القتالية ان تلتزم بالأطر الشرعية والقانونية في اوقات الحرب وفي أصعب المواقف القتالية ضد العدو الداعشي فضلا عن اوقات السلم التي نسأل الله تعالى ان يديمها على شعبنا الكريم، لكن للأسف أن بعض الاشخاص يحاولون التحريض على الفوضى، إذ فيهم سماعون للفتنة وللباطل، ولعل من يغذي ذلك من خارج الفرقة".

وأضافت أن "ماحصل اليوم يندرج ضمن إثارة الفوضى واللاقانون تحت ادعاءات باطلة وأوهام من نسج الباطل، ولقد كان مسؤولو الفرقة في منتهى الحكمة بالتعامل مع المحاولة البائسة للإنشقاق".

وتابعت "ستقوم الفرقة باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية وتحت انظار القائد العام للقوات المسلحة المحترم".

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