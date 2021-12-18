غازات مسيلة للدموع خلال ندوة معارضة للانقلاب في الخرطوم

2021/12/18 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مجهولون، مساء الجمعة، في الخرطوم غازات مسيلة للدموع على مئات السودانيين المشاركين في ندوة أقامها معارضون لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم الانتقالي، بحسب ما أفاد صحافي من فرانس برس.

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