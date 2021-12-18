بايرن ميونخ يكتسح فولفسبورج برباعية ويعزز صدارته للبوندسليجا

2021/12/18 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاختتم بايرن ميونخ عام 2021 بفوز جديد على ضيفه فولفسبورج، على ملعب أليانز أرينا (4-0)، في إطار منافسات الجولة 17 من المسابقة.أهداف الفريق البافاري جاءت عن طريق توماس مولر، دايوت أوباميكانو، ليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي، وذلك في الدقائق 7، 57، 59 و87.بهذه النتيجة، أنهى بايرن النصف الأول من الموسم في صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 43 نقطة، متقدما بفارق 9 نقاط مؤقتا، عن غريمه بوروسيا دورتموند، فيما استقر فولفسبورج في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

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