2021/12/18 | 01:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لليلة الثانية، تستمر "الأزمة!" بين المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، والمُقدم في وزارة الداخلية علي شياع المالكي، فيما يقول الأخير إن منزله في البصرة تعرض لهجوم مسلح كاد يودي بحياة أطفاله.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ويقول متابعون إن الإشكال نشب بسبب خلاف بين الشخصين، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثم تطوّر في وقت لاحق، إلا أن المرشح الفائز ضرغام المالكي لم يُصدر حتى الآن أي رد على ما ورد على لسان الضابط علي شياع المالكي.

ويظهر شياع، في سلسلة مقاطع فيديوية، تابعها "ناس" يتحدث في الأول عن تعرضه لتهديد من قِبل ضرغام المالكي، ويتحداه، مذكراً إياه بأن "الإيرانيين لم يتمكنوا من هزّه" لينتقل في فيديو آخر إلى داخل غرفة أطفاله ويلتقط مشاهد تُظهر اختراق رصاصات للغرفة، اتهم شياع أتباع ضرغام المالكي بإطلاقها، مؤكداً أنه سيبدأ مواجهة قانونية لإدانة ضرغام المالكي في البصرة وكذلك العاصمة بغداد.

وكثيراً ما ظهر المرشح الفائز عن ائتلاف "دولة القانون" ضرغام المالكي في وسائل الإعلام، وهو يشدد على انتقاد ظاهرة "الدگة العشائرية" والسلاح السائب.

واشتُهر المقدّم علي شياع المالكي في نيسان من العام 2019، إبان قضية اعتقاله لرجل دين معمم، بتهمة حيازة ممنوعات، حيث اعتُقل شياع إثر ذلك، قبل أن يُطلق سراح الضابط والمعمم في وقت لاحق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’إيران ما هزتني’.. الضابط شياع يتهم ضرغام المالكي بمهاجمة داره! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’إيران ما هزتني’.. الضابط شياع يتهم ضرغام المالكي بمهاجمة داره! (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).