2021/12/18 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد رئيس بلدية فرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون، الالتفات إلى مصير نحو عشر عائلات يقيم أفرادها في عقار يملكه رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، مشيراً إلى أنّ هؤلاء يعيشون في "ظروف رديئة من دون كهرباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناشدة ماكرون للالتفات لمصير عائلات سورية تخلّى عنها رفعت الأسد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناشدة ماكرون للالتفات لمصير عائلات سورية تخلّى عنها رفعت الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).