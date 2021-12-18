مصر تسجل أول 3 إصابات بالمتحور أوميكرون

2021/12/18 | 02:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة المصرية، ليلة السبت، إن مصر سجلت أول ثلاث حالات من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وأضافت وزارة الصحة المصرية في بيان: "هناك حالتان لا تعانيان من أي أعراض، والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة من الفريق الطبي".وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن الإصابات تعود لثلاثة مصريين، وقد تم اكتشاف إصابتهم بعد وصولهم إلى مطار القاهرة.وأضاف عبد الغفار أن الإصابات ظهرت من خلال المسحة التي تم إجراؤها بعد وصول ركاب الطائرة قادمين من إحدى الدول التي ظهرت فيها الإصابة بالمتحور أوميكرون.وأشار إلى أن المصابين الثلاثة كانوا يحملون تحاليل "بي سي آر" تثبت عدم إصابتهم بكورونا، مما يعني أن إصابتهم حصلت بعد إجراء التحليل، ومن الوارد أن تكون خلال الرحلة.وشدد على أن هناك حالات أخرى تم اكتشافها لغير مصريين، لكن تمت إعادتهم لدولهم، بينما تم عزل المصريين الثلاثة في مستشفيات العزل المخصصة تحت الرعاية والملاحظة اللازمة.وأوضح عبد الغفار أن السلطات المصرية شددت الإجراءات بالموانئ والمطارات منذ ظهور المتحور الجديد.

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