2021/12/18 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صواريخ إيران ومسيراتها تشعل المنطقة

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