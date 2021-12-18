2021/12/18 | 03:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x6kdztSlDh0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيول تخلف أضرارا في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيول تخلف أضرارا في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).