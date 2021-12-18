القضاء الأميركي يصدر أشد عقوبة إلى الآن بحق أحد مقتحمي الكونغرس

2021/12/18 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم القضاء الأميركي على مناصر للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما أدانه بالاعتداء على الشرطة خلال اقتحام الكونغرس، في عقوبة هي الأشد حتى الآن في قضية أعمال العنف التي وقعت في السادس من يناير.

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