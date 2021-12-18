لا خوف على الدين من الغزو الثقافي - الفضل شلق

2021/12/18 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق في الوعي السائد لدينا تتقدم الأمة على الدولة وتعلوها.



يعتبر معظمنا أن الأمة كيان عضوي ينام ثم ينبعث وإن اختلفوا على كون التعبير أمة الإسلامية أو أمة عربية، لكن الأمر سيان.



هما تعبيران كل واحدهما مكان الأخر.



لا يكسب العلمانيون شيئاً بالفصل بين الدين والدولة، أو بين الدين والسياسة، إذا كانت معاني الواحدة تؤخذ منها وتوضع على الأخرى.



بذلك يمكنك أن تكون علمانياً بينما التعابير والمضامين التي تسعمله ......





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