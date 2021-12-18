الغرب والثورة ولبنان - سعد الله مزرعاني

2021/12/18 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعد_الله_مزرعاني شهد العالم، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته المباشرة (وليدة نتائج الحرب العالمية الثانية)، تحولات مهمة وخطيرة، ابتداءً من أوائل تسعينيات القرن الماضي.



الولايات المتحدة، زعيمة الرأسمالية المعولمة وقوتها الأكثر نفوذاً في الحقول السياسية والاقتصادية والعسكرية...، سارعت إلى استثمار الانهيار السوفياتي عبر الحروب المباشرة في مرحلة أولى: «عاصفة الصحراء»، احتلال أفغانستان...



«المحافظون الجدد» با ......





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