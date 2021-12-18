قصاصة ورق غيرت مجرى التاريخ: هكذا بيعت فلسطين(2-2) - خليل اندراوس

2021/12/18 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس بعد سردنا لمؤامرة التشهير والفساد التي قامت بها الحركة الصهيونية في بريطانيا، ونخص بالذكر اللورد روتشيلو ذاته وزملاءه من الزعماء الصهيونيين والتي أدت إلى الإطاحة بحكومة إيسكويت الرافض للإيديولوجية الصهيونية، علينا أن نتطرق الآن إلى الطرف الثاني من خطة المؤامرة التي كانت ترمي ليس فقط إسقاط الوزارة برئاسة إيسكويت بل إلى تقويض أجهزة النظام القائم في ذلك الوقت في بريطانيا.



وهنا لا بد وأن نذكر بأن ......





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