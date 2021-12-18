2021/12/18 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها فرضت عقوبات مالية على زعيم أقوى جماعة مسلحة متمردة في جمهورية أفريقيا الوسطى، البلد الغارق في حرب أهلية منذ ثماني سنوات، وذلك بسبب دوره في هذا النزاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أميركية على زعيم أقوى جماعة متمردة في "أفريقيا الوسطى") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات أميركية على زعيم أقوى جماعة متمردة في "أفريقيا الوسطى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).