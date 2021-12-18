حق اختيار الموت 

2021/12/18 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف محام سوري شهير قبل أشهر عن غرابة وقسوة طبيعة استشارة قانونية واجهها تمثلت برغبة شابة جامعية معرفة التبعات القانونية التي يمكن أن تتعرض لها فيما يخص إنهاء حياة والدتها بما يعرف بالقتل الرحيم.

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