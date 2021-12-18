فايزر تختبر جرعة لقاح ثالثة للأطفال دون 5 سنوات

2021/12/18 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتك، الجمعة، عن تعديل التجارب السريرية للقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد المخصص لفئة الأطفال لتشمل جرعة ثالثة معززة بدلا من جرعتين.

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