نتانياهو والكنيست في الحجر الصحي بسبب كورونا

2021/12/18 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو دخل الحجر الصحي مع 130 عضوا في الكنيست، الجمعة، بعد التأكد من إصابة 4 أعضاء برلمانيين بكوفيد-19.

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