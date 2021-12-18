الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

2021/12/18 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل العالم، السبت، باليوم العالمي للغة العربية، حيث ستعقد الأمم المتحدة عدة فعاليات تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

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