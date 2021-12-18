2021/12/18 | 08:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد السفير السعودي لدى النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، عبد الله بن خالد بن سلطان، ‏أن المملكة تتابع عن كثب محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.وأشار السفير في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية عن مفاوضات فيينا: على إيران الكف عن المماطلة المركز الخبري الوطني.

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