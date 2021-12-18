العراق الأول عربياً و25 عالمياً بقائمة الدول الأكثر تضرراً من كورونا

2021/12/18 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أظهر إحصاء أعدته “رويترز” أن أكثر من‭272.55 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا عالميا، في حين وصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5 ملايين و635398 حالة.وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر […]

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