2021/12/18 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 2650 إصابة و211 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 3 ملايين و930015 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 297567 حالة.

ويؤكد المسؤولون المكسيكيون أن "الأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات (كوفيد-19)، من المرجح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة".

المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك تسجل 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكسيك تسجل 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).