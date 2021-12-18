كارهو الذّاكرة - حسن مدن

2021/12/18 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن قارئو تاريخ أوروبا الحديث يعرفون قصة الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينات القرن العشرين، يوم قاتل الجمهوريون مدعومين من أحرار أوروبا الذين ذهبوا للذود عن إسبانيا الحرة ضد فاشية فرانكو.



لم يكلل كفاح الجمهوريين الإسبان ومناصريهم بالنصر.



لقد أمكن للفاشية يومها أن تئد الجمهورية الوليدة، وانتصر فرانكو الذي مهَّد بنصره لصعود الهتلرية في ألمانيا وغزوها لأوروبا.يذكر المؤرخون أن أحد أسباب هزيمة الجم ......





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