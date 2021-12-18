ألمانيا تصنّف فرنسا والدنمارك منطقتين “عاليتي المخاطر”

2021/12/18 | 08:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صنّفت ألمانيا اليوم الجمعة فرنسا والدنمارك منطقتين “عاليتي المخاطر”، ما يعني فرض حجر على الوافدين غير المطعمين من البلدين، وفق ما أعلنت المؤسسة المكلفة المراقبة الصحيّة.

وسيطبّق الاجراء اعتباراً من الأحد المقبل، وهو يشمل أيضاً الوافدين من النروج ولبنان وأندورا، ويعني أن على المسافرين الذين لم يستكملوا التطعيم أو لم يسبق لهم الإصابة والتعافي من كورونا أن يحجروا أنفسهم مع إمكان إخضاعهم لفحص في اليوم الخامس بعد وصولهم.

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