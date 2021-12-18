طقس العراق: الحالة الماطرة تستمر حتى الأربعاء مع انخفاض في درجات الحرارة

2021/12/18 | 08:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التوقعات، السبت، إلى استمرار تأثر المناطق العراقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

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وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة تابعها "ناس"، (18 كانون الأول 2021)، إن "فرص الامطار السبت، تكون قليلة وعشوائية جدا في المناطق الشمالية".

وأضاف "في المناطق الوسطى والغربية فرص الأمطار ضعيفة جدا".

وتابع "في المناطق الجنوبية تقل فرص الأمطار صباحا وبقية يوم السبت، عدا جنوب البصرة".

وبالنسبة لطقس يوم غد يوم الأحد، أشار العلي إلى أن "فرص الأمطار فقط جنوب البصرة، ومناطق متفرقة من الشمال..



وبعض المناطق الشرقية."

وخلال يوم الاثنين، توقّع نائل العلي "امطارا متوسطة إلى غزيرة في المناطق الشمالية، مع زخات متفرقة في الوسط والمناطق الغربية تكون الأفضلية في صلاح الدين، ديالى، بغداد، والمناطق للشرقية من البلاد، مع فرص الأمطار عشوائية في مناطق الفرات الأوسط، وامطار خفيفة في مناطق الجنوب، تكون الأفضلية في جنوب البصرة والمناطق الشرقية الحدودية من البلاد."

وختم بالقول "تبقى فرص الأمطار إلى يوم الأربعاء في المناطق الشمالية"، مشيرا الى "انخفاض درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل.



لتكون الأجواء اكثر برودة".

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