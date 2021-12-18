خبير أمريكي: روسيا تسعى للسلام ويجب وقف توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

2021/12/18 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال جو لومباردو منسق التحالف الوطني الأمريكي المناهض للحرب، إنه يستبعد أن يردع مشروع الضمانات المتبادلة للأمن في أوروبا، الذي تقترحه روسيا، الجانب الأمريكي عن مواصلة عدوانه.وأضاف الخبير الأمريكي، في حديث […]

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