2021/12/18 | 08:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، ضبط حاوية تحتوي مواد كيمياوية خطرة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” أن “مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في بوابة (27)”.واوضحت أنه “من خلال الكشف والتدقيق، تبين وجود (مواد كيمياوية سائلة) …

ظهرت المقالة في البصرة..



ضبط حاوية تضم مواد كيمياوية خطرة مخالفة لشروط الاستيراد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في البصرة.. ضبط حاوية تضم مواد كيمياوية خطرة مخالفة لشروط الاستيراد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في البصرة.. ضبط حاوية تضم مواد كيمياوية خطرة مخالفة لشروط الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).