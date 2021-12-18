الانتر يتمسك بصدارة الكالتشيو بخماسية في شباك ساليرينتانا

2021/12/18 | 08:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق فريق انتر ميلانو فوزا عريضا على حساب مضيفه ساليرنيتانا، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الجمعة، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي.سجل أهداف المباراة كل من إيفان بيريسيتش "11"، دينزل دومفريس "33"، أليكسيس سانشيز "52"، لاوتارو مارتينيز "78"، روبيرتو جاليارديني "87".بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 43 نقطة مواصلا الانفراد بالصدارة، بينما تجمد رصيد ساليرينتانا عند 8 نقاط بالمركز الأخير./انتهى9

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