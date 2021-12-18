2021/12/18 | 08:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت شركة فايزر استمرار جائحة كورونا حتى 2024، مشيرة إلى إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها.وقال ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر، في بيان إلى المستثمرين، إن الشركة تتوقع أن تظل بعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فايزر تتوقع استمرار كورونا لـ3 اعوام اضافية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فايزر تتوقع استمرار كورونا لـ3 اعوام اضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).