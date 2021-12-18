الأشجار في القرآن - كامل النجار

2021/12/18 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_النجار كل الميثولوجيا في العالم القديم اعتبرت أن الشجرة هي أصل الحياة.



نجد مثلاً في الأساطير الاسكندنافية أن شجرة الكون تربط عروقها العالم السفلي بالعالم العلوي حيث الآلهة، ويجلس على قمتها نسر ضخم لا يطير.



وفي الديانة الزرادشتية عندما صعد الرجل الصالح إلى السماء ورأى الشجرة التي يجلس عندها الإله أهور مازدا، رأى أن لها سبعة فروع: ذهبي وفضي، والثالث من البرونز، والرابع نحاس، والخامس قصدير، والسادس من فولا ......





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