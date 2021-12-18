وزارة الثقافة تدعو لتخصيص أموال كافية لحماية الآثار العراقية

2021/12/18 | 09:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت وزارة الثقافة، السبت، الحكومة والبرلمان المقبلين لتخصيص ميزانيَّة كافية لحماية آثار العراق ورفع التجاوزات عن بعضها، يأتي ذلك بعد فوز العراق برئاسة “منتدى الحضارات القديمة” الذي يهدف للمحافظة على التراث الثقافي واستحضار المشتركات بين الحضارات.وقال وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم في حديث للصحيفة الرسمية، إنَّ “فوز العراق برئاسة هذا المنتدى يعد إنجازاً …

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