ضبط حاوية مواد كيميائية سامة في ميناء أم قصر

2021/12/18 | 09:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي.

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