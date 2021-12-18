ماذا وراء سيل الحفلات ’الصاخبة’ في العراق؟ (تقرير)

2021/12/18 | 09:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حرك حفل الفنان المصري محمد رمضان في مدينة ترفيهية شرقي العاصمة بغداد، موجة من الجدل بين الأوساط العامة في العراق، وسط مطالبات بضرورة منع هذا النوع من الحفلات الصاخبة، التي تعارض تقاليد المجتمع العراقي، وثقافته.وجرى حفل محمد في حدائق السندباد ببغداد، الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال يحرك ردود أفعال ومواقف متباينة …

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