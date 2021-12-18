شاهد كيف أنقذ حوض استحمام رضيعين بداخله بعد أن قذفه الإعصار مع الحطام

2021/12/18 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة أشبه بالمعجزة وقعت في مقاطعة هوبكنز بولاية كنتاكي الأمريكية، نجا رضيعان كانا بداخل حوض استحمام قذفه إعصار مدمر مع حطام منزل جدتهما، وعثر على الحوض مقلوبا في فناء المنزل المدمر، وكان تحته الطفلان اللذان لم يبللا حتى من المطر الغزير.

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