منتسبان يهاجمان بالأسلحة منزل ضابط في محافظة ديالى!

2021/12/18 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض منزل أحد ضباط تحقيق الأدلة الجنائية في محافظة ديالى لهجوم مسلح نفذه منتسبان اثنان في الشرطة.

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وأبلغ المصدر مراسل "ناس" في المحافظة، (18 كانون الأول 2021)، أن "منتسبين اثنين في الشرطة نفذا هجوماً مسلحاً وأطلقا النار على منزل ضابط شرطة برتبة رائد يعمل في قسم تحقيق الادلة الجنائية إثر خلاف ومشكلات شخصية بينهم في ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة".

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